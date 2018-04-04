-Sınırdaki sessizlik

-İlçede hiç bir hareketlilik yok

-İlçe adeta sessizliğe gömülü

-Sınır boyu sessizlik

-Akçakale sınır kapısı

-Telabyad gümrük binası

-Sınırda sessizlik

-HABER-KAMERA;MEHMET DİKEÇ



( TEL ABYAD ) - Telabyad sessizlik hakim- Afrin zaferinin ardından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin sınır komşusu Tel Abyad sessizliğe gömüldü. TEL ABYAD



- Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun Afrin'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekatı'nı zaferle tamamlamasının ardından PYD/YPG/PKK kontrolündeki Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Akçakale'nin karşısındaki Telabyad adeta sesizliğe gömüldü. TSK 'nın Ocak ayında Afrin'e yaptığı "Zeytin dalı Harekatı öncesinde ve harekat esnasında yoğun hareketliliğin yaşandığı ve terör terör örgütü PYD/YPGve PKK'nın kontrolünde Telabyad kenti, harekatın başarılı ile sonuçlanmasının ardından adeta sessizliğe gömüldü. Harekatın hemen öncesinde 1000 PYD/YPG'li teröristin nakledildiği ileri sürülen Telabyad'da yine harekat sürecinde ise sınır hattında büyük bir hazırlık içerisine giren teröristler sınırdaki gümrük binasında görüntülenmişti. Bir dönem ABD bayrağının da dikildiği kentte süreçte kendi bez parçalarını da asan ve bir süre sonra indirmek zorunda kalan teröristlerin, Afrin için lojistik ve terörist desteği için yaptığı hazırlıklar ise Türk jetleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonun ardından hüsran ile sonuçlanmıştı. Şimdi farklı iddialar gündeme geldi Afrin zaferinin ardından Suriye'nin kuzeyinden kısmen çekildiği ileri sürülen ABD askerlerinin, Fransız askerlerle birlikte Telabyad'a girdiği ve teröristlerle birlikte sınır hattında devriye attığı iddiaları gündeme geldi. Bir başka iddiaya göre Sınır hattında bölgede devriye uçuşlarını artıran Türk savaş uçakları ve İHA'lar nedeniyle örgütün büyük panik yaşadığı ve çözülme sürecine girdiği girdi. Şu anda Telabyad'da terör örgütü YPG' ye ait hiç bir silahlı gurubun kalmadığı ve örgütün Şubat ayı başından itibaren ana karargahlarını, silah ve cephane depolarını, istihbarat merkezleri ve eğitim amaçlı faaliyet yürüten kamplarda bulunan malzemelerini de alıp, kaçtığı ileri sürüldü. Teröristlerin çoğunluğunun Rasulayn ve Ayn İsa tarafına kaçtığı ileri sürülürken kentte kalan çok az sayıda örgüt üyesinin ise gündüzleri sokağa bile çıkamadığı iddialar arasında yer alıyor. İlçe halkı TSK'ya destek için ordu kurdu iddiası Bölgeden gelen son iddia ise, Münbiç ile birlikte Türkiye'nin harekat hazırlığı yaptığı Rakka'ya bağlı Tel Abyad ilçesinde yaşayanların TSK'ya destek amacıyla 2 bin kişilik ordu kurduğu oldu. Bölge halkının ise Türk ordusunun Telabya'da gireceği günü iple çektiği iddia edilirken, PKK'nın Afrin bozgunu sonrası, Haseke, Rakka, Münbiç ve Rakka bölgesinden 200 teröristin örgütten ayrıldığı ve iç savaşın da başladığı da ileri sürüldü. Sesizlik, bölgeden elde edilen görüntülere de yansıyor Teylabyad'ın sınır komşusu Akaçakale ilçesinde ise Türk ordusunun sınır hattı boyunca aldığı güvenlik tedbirleri devam ediyor. Zırhlı araçların devriye attığı sınır hattında sınır birlikleri ise olası tehditlere karşı hazır bekliyor. Telabyad'daki sessizlik, İHA ve savaş uçaklarının devriye uçuşları ile ilçeden elde edilen görüntülere de yansıdığı öğrenildi.

