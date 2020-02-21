Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Şubat 2020 Cuma günü yayınlandı
- Telabyad Hastanesinde kreş açıldı - Sağlık Bakanlığı Telabyad Hastanesinde kreş açtı Haberi

- Telabyad Hastanesinde kreş açıldı - Sağlık Bakanlığı Telabyad Hastanesinde kreş açtı Haberi

kreşin açılış kurdelesinin kesilmesi

Sağlık Hizmeti Hastane Açılış Töreni Şahit 

-kreşin gezilmesi
-kreşteki çocuklardan detaylar
-NOT: Görüntüler Sağlık Müdürlüğünden temin edilmiştir

( TEL ABYAD ) - Telabyad Hastanesinde kreş açıldı- Sağlık Bakanlığı Telabyad Hastanesinde kreş açtı TEL ABYAD

- Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik 20 çocuk kapasiteli kreş açıldı. Kreşin açılışını Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş yaptı. Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Telabyad'da Türkiye tarafından bir kreş açıldı. Suriye halkına sağlık hizmeti veren Telabyad Hastanesinde, çalışan personele yönelik yapılan kreşin 20 çocuk kapasiteli olduğu belirtildi. Kreşin açılış törenine Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Suriye Görev Gücü Başkanlığı (SGG) yöneticileri, Telabyad Hastanesi yönetimi, Suriye Yerel Meclisi Başkan ve üyeleri ile hastane çalışanları katıldı.
Yerel Meclis ve Suriyeli hastane personeli Türkiye'nin sunduğu hizmetlerden dolayı memnuniyetlerini belirtti.
İlk defa kurum çalışanlarına yönelik bir kreş hizmetine şahit olduklarını belirten hastane çalışanları, çocuklarının hem güvenli bir ortamda eğitim alacaklarını hem de yaşıtlarıyla eğlenme ve sosyalleşme imkanı bulacaklarını dile getirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Almanyada Silahlı Saldırıda 11 Kişi ÖldüAlmanyada Silahlı Saldırıda 11 Kişi Öldü
Aslan seriyi sürdürdüAslan seriyi sürdürdü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı