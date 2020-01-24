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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Telabyad Hastanesi tam kapasite ile hizmet vermeye başladı - Günde 700-800 kişi muayene oluyor Haberi

- Telabyad Hastanesi tam kapasite ile hizmet vermeye başladı - Günde 700-800 kişi muayene oluyor Haberi

Telabyad hastanesi

Acil Servis Sağlık Hizmeti Hastane Terör Örgütü Ameliyat 

-Çalışan poliklinikler
-Göz de muayene olan Suriyeli
-Çocuk doktoru
-Sıra bekleyen hastalar
-Acil servis ve gelen hastalar
-Detay

( TEL ABYAD ) - Telabyad Hastanesi tam kapasite ile hizmet vermeye başladı- Günde 700-800 kişi muayene oluyor TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve güven ortamına kavuşan Tel Abyad'da kurumsal alt yapı çalışmaları kapsamında bugüne kadar 20 binin üzerinde hastaya sağlık hizmeti veren Tel Abyad Hastanesi, tam kapasite ile çalışmaya başladı.
Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın neden olduğu insani dramın izleri, şimdi Türkiye'nin şefkat eliyle siliniyor. Savaşta terör örgütünün kullanılamaz hale getirdiği Tel Abyad Hastanesi, Türkiye'nin gayret ve çabaları neticesinde tam kapasite ile çalışmaya başladı.
Tel Abyad Hastanesinde başta göz, çocuk, dahiliye, kadın doğum, ortopedi ve acil servis olmak üzere tüm poliklinikler tam kapasite ile çalışıyor. Hastaneye gelen hastalar, muayenelerinin ardından eczaneden ilaçlarını temin ediyor. İşleyiş, Sağlık Bakanlığı ile Türk doktorlarının idaresi ve gözetiminde sağlanıyor. Günde 700-800 hasta sağlık hizmeti alıyor Yetkililer, Tel Abyad Hastanesinin acil servis ve poliklinikler olmak üzere günde 700 ile 800 arası hastaya sağlık hizmeti verdiğini belirtti.
Gelen tüm hastaların ilaç ve diğer tıbbi giderleri ise Türkiye tarafından karşılanıyor. Hastalar, ameliyat ve bazı ağır vakalarda gerektiğinde Şanlıurfa'daki hastanelere yönlendirilerek tedavileri gerçekleştiriliyor. Tel Abyad Hastanesinde en yoğun çalışan polikliniklerin başında kadın doğum ve çocuk polikliniği olduğu ifade edildi. Hastane çevresinde ise güvenliği, yerel polisler sağlıyor.
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