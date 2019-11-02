- Telabyad’da pazar yerinde bombalı araç saldırısı: 10 ölü

- Suriye’nin Telabyad ilçesinde terör örgütü PYD/YPG Pazar yerinde araca bombalı aracı patlattı, patlamada 10 sivil hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Terör örgüttü PYD/YPG Suriye’nin Telabyad kentinde Pazar yerinde bombalı araçla saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 sivil vatandaş hayatını kaybederken 23 kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.
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