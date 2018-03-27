Tel Rıfatlılar, teröristleri çıkarmak için Türkiye'den yardım istiyor (1) - AZEZ
- Tel Rıfat yerel meclisi başkanı Mahmut Allito ile röportajAZEZ - Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesinden Azez 'e sığınan siviller ve yetkililer, yüzbinlerce sivilin evlerine dönüşü ve Fırat Kalkanı bölgesinin de güvenliğinin sağlanması için Tel Rıfat'ın da terörden arındırılmasını istiyor. Azez 'de faaliyetlerini sürdüren Tel Rıfat yerel meclisi başkanı Mahmut Allito, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "PKK 2016'da bölgeyi ele geçirdi. 50'den fazla köy PKK'nın saldırıları sonucu işgal edildi. Yoğun saldırılar sonucu aileler, Türkiye sınırına göç etmek zorunda kaldı. Terör örgütü Tel Rıfat'ı ele geçirdi. Bölgeden yaklaşık 250 bin sivil göç etmek zorunda kaldı." dedi. Allito, bölgenin önemine dikkati çekerek, şunları anlattı:"Tel Rıfat çok önemli bir yer. Tel Rıfat, ülkenin kuzeyinde başlayan gösterilerin başkentiydi. Verimli topraklara sahip. Rejim bölgelerine sınırı olan bir yer. Teröristler bölgeyi ele geçirdi. İnsanların mahsullerine el koydu. Bölgedeki iş yerlerini, tesisleri boşaltıp Afrin ilçe merkezine taşıdı. İlçe ayrılıkçılar için çok önemli. Burası onların Türkiye - Suriye sınırında bir devlet kurma hayalleri için çok önemli." - "Tel Rıfat'ın alınması Fırat Kalkanı Bölgesi'nin istikrarı için önemli" Azez 'e sığınan Tel Rıfatlıların durumuna ilişkin Allito, "Tel Rıfatlı siviller PKK hükmünde yaşamaktansa çadırlarda kalmayı tercih etti. Çadır kentteki sivillerin durumu çok kötü. Kullanım süresi dolmuş çadırlarda yaşamaya devam ediyorlar." diye konuştu. Allito, "Rejim güçleri Tel Rıfat'ı ele geçirirse, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi tehdit altına alınmış olacak. Tel Rıfat'ın alınması Fırat Kalkanı Bölgesi'nin istikrarı için önemli." dedi. Yerel meclis başkanı, bölgedeki tüm sorunların çözümünün YPG/PKK'nın Tel Rıfat'tan çıkarılması ve sivillerin evlerine dönmesiyle mümkün olacağını vurguladı.Allito, Tel Rıfatlıların Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatında çok sayıda şehit verdiğini belirterek, "Şehitlerimiz sadece kendi bölgelerini değil, buraları da ( Azez ve çevresi) korumaya çalışıyordu. Onlar, ruhlarını ülkeleri ve toprakları için feda etti. ÖSO ve Türk kardeşlerimizin operasyonlarını devam ettirip terör örgütü PKK tarafından işgal edilen Tel Rıfat ve çevresini kurtarmalarını temenni ediyoruz." diye konuştu.