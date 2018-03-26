Tel Rıfatlılar, teröristlere karşı Türkiye'den yardım istedi - AZEZ
- Siccu Kavşağı Meydanında toplanan Tel Rıfatlı göstericilerden detaylar - Ellerine Türk ve ÖSO bayrağı taşıyan göstericilerden detaylar - Tel Rıfatlı vatandaşlar ile röportaj - Tel Rıfatlı çocukların sloganlarından detaylarAZEZ (AA) - Afrin'deki terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki Tel Rıfat ilçesi sakinleri ve çok sayıda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensubu, Zeytin Dalı Harekatı'yla topraklarının kurtarılması için bir araya geldi. Azez ile Siccu arasındaki Siccu Kavşağı Meydanında toplanan ve ellerinde Türk ve ÖSO bayrağı taşıyan göstericiler, Zeytin Dalı Harekatı'nın Tel Rıfat'a genişletilmesi için çağrıda bulundu.