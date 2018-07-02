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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik sevk ediliyor Haberi

Tel Rıfat ile Münbiç sınırına takviye birlik sevk ediliyor Haberi

Tankın gelişi

Zırhlı Araç Zırhlı Araçlar General Orgeneral 

-Genel ve detaylar
-Tankın geçişi
-Kirpilerin geçişinden görüntüler

( KİLİS -HD) KİLİS

- Kilis’te, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Tel Rıfat ile Membiç sınırına takviye birlikler gönderilmeye başlandı. Önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel ile birlikte Kilis’teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Membiç sınırına tank, kirpi diye tabir edilen mayına dayanıklı zırhlı araçlar gönderilmeye başlandı. Kilis’te, konuşulu bulunan karakollardan peyder pey askeri sevkiyatlar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Tel Rıfat ile Membiç kırsalına gönderiliyor.
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