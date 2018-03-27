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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Tel Rıfat havadan görüntülendi (2) - AZEZ

Tel Rıfat havadan görüntülendi (2) - AZEZ

- Tel Rıfat'tan havadan drone ile çekilen görüntülerTEL RIFAT (AA) - Terör örgütü YPG/PKK'nın iki yıl önce Afrin'den yayılarak işgal ettiği Tel Rıfat ilçesi havadan görüntülendi.AA'nın drone ile kaydettiği görüntülerde, ilçe merkezini çevreleyen geniş tarım arazilerine dev çukurlar kazıldığı göze çarpıyor.Yine kent merkezinin etrafına uzun ince savunma mevzileri kazıldığı ve bunların bir alanda birleştiği görülüyor.Merkezde bulunan ve ilçeye ismini veren Rıfat Tepesi'nin de yansıdığı görüntülerde kent merkezinde pek sivil hareketliliğin olmaması dikkati çekiyor.Videoda, merkeze yaklaşık 5 kilometre mesafede, teröristlerin toplanma noktası olarak kullandığı dikdörtgen bir arazide, tek katlı yapılar ve araçlar görülüyor.

Tarım Teröristler 

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