Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tel Rıfat halkı: Türk ordusu bizi de kurtarsın

Tel Rıfat halkı: Türk ordusu bizi de kurtarsın

Halkın havadan görüntüsü

( TEL RIFAT )-Tel Rıfat halkı havadan görüntülendi TEL RIFAT

Terör Örgütü Teröristler 


- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi. Teröristlerin işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi sakinleri, ilçenin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmesi için Azez'de gösteri düzenledi.
Gösteriyi havadan görüntüleyen TSK, videoyu "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" notuyla Twitter üzerinden paylaştı.
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı