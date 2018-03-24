Tel Rıfat halkı: Türk ordusu bizi de kurtarsın



- Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi halkının, "Türk ordusu bizi de kurtarsın" çağrısıyla yaptığı gösteriyi havadan görüntüledi. Teröristlerin işgali altındaki Tel Rıfat ilçesi sakinleri, ilçenin Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenmesi için Azez'de gösteri düzenledi.

Gösteriyi havadan görüntüleyen TSK, videoyu "Terör örgütlerinden kentin temizlenmesini isteyen Tel Rıfat halkı sokaklara döküldü" notuyla Twitter üzerinden paylaştı.

