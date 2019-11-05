Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Tel, “Avrupa’da 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz” Haberi

- Tel, “Avrupa’da 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz” Haberi

MERKEZ / KASTAMONU

Bölge Toplantısı Misyon Toplantı Farkındalık Uluslararası 

-
-Konuşmaların çekilmesi
-İkramların çekilmesi
-Salonun çekilmesi
-Detaylar
-
-KASET: Kart
-TARİH: 0511193701
-BOYUT: 358 MB
-ULAŞIM: “KASTAMONU_COGRAFI_ISARETLER_FARKINDALIK_TOPLANTISI” koduyla geçiliyor
-TAKİP: İHA-AA

( KASTAMONU ) KASTAMONU

- Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Avrupa Birliğinde üç ürünün tescilli olduğunu ve 35 ürününde hızlı bir şekilde tescil ettirilmesi için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan “Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması” projesi kapsamında düzenlenen bölge toplantısı Kastamonu’da gerçekleştirildi.
Kastamonu’nun yanı sıra Bartın, Sinop, Çankırı, Karabük ve Zonguldak’ın katıldığı toplantı Ahmet Yesevi Konferans Salonunda düzenleniyor. Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Strateji Pazarlama Daire Başkanı Özgür Akif Tel, Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın Artırılması Projesi’nin Cumhurbaşkanlığınca onaylandığını belirtti.
“Avrupa’da üç ürünümüz tescilli, 35 ürünün tescili içinde çalışıyoruz” Avrupa Birliğinde şuanda üç ürünün tescilliği olduğunu anlatan Tel, “Coğrafi işaretlerde farkındalığa yönelik özellikle akademisyenlerimizin, değerli hocalarımızın bu konudaki çalışmalarıyla ülkemizdeki farkındalık düzeyi artmaktadır. Bunlardan birisi de Taşköprü sarımsağıdır. Şimdi 20 tane ürünle ilgili yeni bir çalışma yapıldı ve Avrupa Komisyonu ile bu konuda mutabık kalındı. 20 artı 15 ürüne hızlı bir şekilde coğrafi işaret alınması çalışmalarını sürdürüyoruz. Bunu da tabii ki Türk Patenti Enstitüsü tarafından birlikte yürütüyoruz. Dolayısıyla ülkemizdeki tescil sayısını artırmanın yanı sıra uluslararası kabul görmüş uluslararasında tanınmış bir tescilli ürüne de ihtiyacımız var. Bu ürünlerin ticarileştirilmesine de ihtiyacınız var” şeklinde konuştu.
(Vİ-GY-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Renault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildiRenault TREZOR 2016'nın En Güzel Konsept Otomobili seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı