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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi - TEL AVİV

Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi - TEL AVİV

- Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriden detaylar - Göstericilerin Netanyahu'nun fotoğrafını ve pankartlar taşıyarak slogan atmasıTEL AVİV (AA) - İsrail'in başkenti Tel Aviv 'de düzenlenen gösteride, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.İsrail'deki muhalefet partilerinden Demokratik Birlik İttifakı tarafından Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Netanyahu karşıtı yüzlerce kişi katıldı.
Netanyahu'nun fotoğrafının bulunduğu "Suç başbakanı yazılı" pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) eve git", "Netanyahu istifa" sloganları attı. Tel Aviv 'deki gösteri, Netanyahu hakkında dava açılmasına karar verilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük gösteri oldu. - "Netanyahu siyaset sahnesinden silinecek ve hapse girecek"Göstericilerden İşhai Hadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilmesine rağmen İsraillilerin kendisini başbakan olarak görmek istediğine inandığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.

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