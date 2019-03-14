- Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

- İsrail, Gazze’den Tel Aviv’e roket atılmaya çalışıldığını ve bu sebeple şehirdeki füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu. İsrail ordusu, Gazze’den Tel Aviv’e iki roket atılmaya çalışıldığını bu sebeple şehirdeki füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada roketlerden birinin geri püskürtüldüğü, diğerinin ise açık bir alana düştüğü belirtildi.
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