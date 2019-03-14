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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

- Tel Aviv'de siren sesleri duyuldu

sirenseslerinin geldiği an

( TEL AVİV ) TEL AVİV

İsrail Harekete Geç 


- İsrail, Gazze’den Tel Aviv’e roket atılmaya çalışıldığını ve bu sebeple şehirdeki füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu. İsrail ordusu, Gazze’den Tel Aviv’e iki roket atılmaya çalışıldığını bu sebeple şehirdeki füze uyarı sistemlerinin harekete geçtiğini duyurdu. Yapılan açıklamada roketlerden birinin geri püskürtüldüğü, diğerinin ise açık bir alana düştüğü belirtildi.
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