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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto İzle

Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto İzle

- Göstericilerin Netanyahu karşıtı pankart ve dövizlerle yürüyüş yapması - Slogan atılması - Göstericilerden detaylar - Göstericilerle röportaj İsrail ’in başkenti Tel Aviv’de toplanan göstericiler, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.
Göstericiler, Netanyahu'yu kınayan dövizler taşıdı.

Yolsuzluk Soruşturması Yolsuzluk Başkent İsrail 

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