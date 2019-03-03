Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı protesto İzle

- Göstericilerin Netanyahu karşıtı pankart ve dövizlerle yürüyüş yapması - Slogan atılması - Göstericilerden detaylar - Göstericilerle röportaj İsrail ’in başkenti Tel Aviv’de toplanan göstericiler, hakkında yolsuzluk soruşturması açılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi. Göstericiler, Netanyahu'yu kınayan dövizler taşıdı.
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