Tel Abyadlıların umudu Mehmetçik - ŞANLIURFA İzle

- Süleyman Şah Konaklama Tesisi - Çadır kentte yaşayan Suriyeli vatandaşlar - Okula giden Suriyeli öğrenciler - Suriyeli Arapça öğretmeni Abdulhadi Matar ile röportaj - Hiyyem el - Carad ile röportajTel Abyadlıların umudu Mehmetçik - Terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı Suriyeliler, TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki başarısının ilçelerinde de devam edeceğine inanıyor - Suriyeli Arapça öğretmeni Matar: - "Tüm dünya bizi yalnız bırakırken, insanlıkta, dinde ve coğrafyada kardeşimiz olan Türkiye, hızlı bir müdahalede bulundu. Cesur Türkiyeli kardeşlerimiz fedakarlık göstererek şehitler verdi. Tarih bunu unutmayacak, biz de asla unutmayacağız" - "Afrin temizlendiği gibi, umarız aynı temizlik Münbiç, Tel Abyad ve Tel Rıfat’da da devam eder. Evlerimize dönüp vatanımızı yeniden inşa edebilmemiz için bu yerlere ihtiyacımız var" - Hiyyem el - Carad: - "Çok şükür Afrin Türk ordusu sayesinde terörden temizlendi. İnşallah Tel Abyad ilçesi de TSK tarafından terörden temizlenir ve YPG/PKK'nın zulmünden kurtuluruz"ŞANLIURFA (AA) - MÜSLÜM ETGÜ - Terör örgütü YPG/PKK'nın baskı ve tehditleri sonucu Türkiye'ye sığınan Tel Abyadlı Suriyeliler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'deki başarısının ilçelerinde de devam edeceğine inanıyor.Terör örgütü tarafından tüm mal varlıkları, evleri, tarlaları ellerinden alınan, çocukları zorla savaştırılan ve sürekli tehdit edilen Tel Abyad halkı, sınır hattındaki Şanlıurfa 'nın Akçakale ilçesine sığınmak zorunda kaldı.İmkanları olmadığı için AFAD tarafından Akçakale ilçesinde oluşturulan Süleymanşah Konaklama Tesislerinde barınan Telabyadlılar, doğup büyüdükleri ata yurdunun terörden temizleneceği günün özlemiyle yaşıyor.Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın başarıyla sonuçlanmasının sevincini yaşayan Suriyeliler, ilçelerinin teröristlerden temizlenmesi için de TSK ve ÖSO'ya güveniyor.Çadır kentte Arapça öğretmenliği yapan Abdulhadi Matar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TSK'nın Afrin'e girmesinin Suriye halkının ve Türkiye'nin yararına olduğunu söyledi.
Afrin'in zaferinin Arap bölgelerinin terörden temizlenmesi için atılan bir adım olduğunu anlatan Matar, şöyle konuştu:"Tüm dünya bizi yalnız bırakırken, insanlıkta, dinde ve coğrafyada kardeşimiz olan Türkiye, hızlı bir müdahalede bulundu. Cesur Türkiyeli kardeşlerimiz fedakarlık göstererek şehitler verdi. Tarih bunu unutmayacak, Biz de asla unutmayacağız. Afrin temizlendiği gibi, umarız aynı temizlik Münbiç, Tel Abyad ve Tel Rıfat’da da devam eder. Evlerimize dönüp vatanımızı yeniden inşa edebilmemiz için bu yerlere ihtiyacımız var.” - "Türk ordusuna güveniyoruz"Hiyyem el - Carad ise 3 yıldır çadır kentte öğretmenlik yaptığını belirterek, Suriyelilere sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye teşekkür etti.Afrin'in terörden temizlenmesinin Suriyeliler için çok önemli olduğunu aktaran el - Carad, şunları kaydetti:"Çok şükür Afrin Türk ordusu sayesinde terörden temizlendi. İnşallah Tel Abyad ilçesi de TSK tarafından terörden temizlenir ve YPG/PKK'nın zulmünden kurtuluruz. Türkiye'nin sınırlarından teröristlerin gitmesi hem Türkiye hem Suriye halkı için önemli. İnşallah tüm Suriye özgürlüğüne kavuşur. Biz Suriyeliler olarak her zaman Türkiye ile birlikteyiz. İnşallah başta Tel Ebyad olmak üzere her tarafta huzur hakim olur. Bu konuda Türk ordusuna güveniyoruz. Biz rejimi de istemiyoruz, teröristleri de istemiyoruz."