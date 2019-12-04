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04 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik’i evinde ağırladı

- Tel Abyadlı Ziheyye, Mehmetçik’i evinde ağırladı

Ziheyye ve çocukların görüntüsü

Bebek Hastane Çakal 

-Mehmetçik ziyareti
-Bebeğin babasının konuşması

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Mehmetçik tarafından doğum sırasında hastaneye yetiştirilen Ziheyye, Mehmetçik’i Tel Abyad’daki evinde ağırladı. Tel Abyadlı Ziheyye doğum sırasında Mehmetçik tarafından 25 Ekim‘de Akçakale Devlet Hastanesine ulaştırılmış ve Pınar bebeği dünyaya getirmişti. Ziheyye, dünyalar tatlısı Pınar bebek ve diğer çocuklarıyla Barış Pınarı Harekatı'yla terörden kurtarılan Tel Abyad’daki evinde Mekmetçik’i ağırladı.
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