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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci

- Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci

Çocukların futbol oynaması

Alışveriş Kamera Kullar Terör Örgütü 

-Koşan çocuklan

( TEL ABYAD ) - (Özel) Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG’den temizlenerek güvenliğin sağladığı Tel Abyad’da hayat normale döndü. Tel Abyadlı çocukların futbol sevinci kameralara yansıdı. Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu askerlerinin güvenli hale getirdiği Tel Abyad‘da yollar açıldı, yeni okullar yapıldı. Pazarlar ve sokak tezgahlarının kurulduğu Tel Abyad’da siviller alışverişlerini artık açılan dükkanlarda yapıyor. Anne ve babaların yanı sıra huzur ve barış ortamına kavuşan çocukların da yüzü güldü. Sokağa çıkan çocuklar, terör örgütünün nedne olduğu baskı ve korkuyu futbolla unutuyor. Günlük hayatın normale dönmesiyle daha mutlu olan çocukların futbol sevinci görüntülendi. Terör örgütlüleri PKK/YPG’nın korkusu sonucu evlerinden çıkamayan çocuklar yeniden arkadaşlarıyla buluşup futbolun keyfi çıkardı.
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