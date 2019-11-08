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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyor İzle

- Tel Abyad ve Rasulayn'da hayat normale dönüyor İzle

Askeri şurta görüntü

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Yerel Yönetim Teröristler 


- Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde yaşamın normale dönmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden arındırılan bölgelerde hayatın normala dönmesine yönelik faaliyetler tüm hızıyla devam ediyor. Faaliyetler kapsamında halkın elektrik, su, sağlık hizmetlerine erişiminde iyileştirmelerin yapıldığı bölgede, yerel yönetim birimleri de oluşturuldu. İcra edilen faaliyetler sırasında meydana gelebilecek olası ihlalleri ve hukuki sorunları çözmek için Rasulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Suriye Geçici Hükümeti Savunma Bakanlığı’na bağlı oluşturulan Askeri Mahkeme faaliyetlerine başlarken, bunların yanı sıra Suriye Milli Ordusu tarafından olası olayların önlenmesi ve bölge halkının korunmasına yönelik yeni bir adım daha atılarak, Suriye Milli Ordusu unsurları tarafından 14 Kasım'da Tel Abyad'da Askeri Polis Şubesi açılacak. Kaynaklar, son dönemdeki çalışmaların bölgede hayatın normale dönmesi konusunda büyük ivme kazanacağını belirtiyor.
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