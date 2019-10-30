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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
'Tel Abyad terörden temizlendi artık güvendeyiz' (2) - TEL ABYAD

'Tel Abyad terörden temizlendi artık güvendeyiz' (2) - TEL ABYAD

" Tel Abyad terörden temizlendi artık güvendeyiz" (2) - TEL ABYAD - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad 'da günlük yaşam - Açılan dükkanlar ve alışveriş yapan halk - Sokaklardaki çocuklar" Tel Abyad terörden temizlendi artık güvendeyiz" - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad 'da günlük yaşamdaki hareketlilik her geçen gün daha da artıyor - İlçede güvenlik çalışmaları sürerken YPG/PKK'lı teröristlerin evlerinden ettiği sivillerin memleket hasreti de son buluyor - Tel Abyad lı Semir Ahmet: - "(YPG/PKK) Herkesi zorla silah altına alıyorlardı. Tel Abyad terörden temizlendi, artık güvendeyiz" - İlçeye dönenlerden Esa'at Abo: - "İlçeyi işgal eden YPG her şeyime el koydu. Geri döndüğüm için mutluyum" - Manav İsmail Abdullah: - "Arap veya Kürt fark etmez, hepimiz kardeşiz. Durumlar iyiye gidiyor"TEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden kurtarılan ve güvenlik çalışmalarının devam ettiği Tel Abyad ilçesine dönüşler sürerken günlük hayatın normale dönmesi için de bölge halkının ihtiyaçları karşılanıyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad 'da güvenlik çalışmalarını sürdürüyor.Türk Kızılay, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İHH İnsani Yardım Vakfı da ilçede hayatın hızlıca normale dönmesi ve bölge halkının temel ihtiyaçlarının karşılanması için imkanlarını seferber ediyor.İlçenin terörden arındırılmasının ardından, YPG/PKK tarafından zorla göç ettirilenler de evlerine dönmeye başladı.
13 Ekim'de terörden temizlenen ilçe merkezinde fırınlar, manavlar ve restoranlar halkın ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.AA kameraları, ilçedeki hareketliliği, top oynayan ve bisiklet süren Tel Abyad lı çocukları, terör örgütünden kurtulan esnaf ve ailelerin mutluluğunu kaydetti.
Tel Abyad lı Semir Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin harekat öncesinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgali döneminde yaşadıkları zorlukları anlattı.Ahmet, "Özgür Suriye Ordusu sayesinde (YPG/PKK) onlardan kurtulduk. Herkesi zorla silah altına alıyorlardı. Tel Abyad terörden temizlendi, artık güvendeyiz." dedi.
Terör örgütü ilçeyi işgal ederken Türkiye'ye sığınan Esa'at Abo, 7 yıldan sonra YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan şehrine geri döndüğünü söyledi.

Abo, "Terör örgütü DEAŞ, Tel Abyad 'da 4 evimi patlattı, sonrasında ise ilçeyi işgal eden YPG, her şeyime el koydu. Geri döndüğüm için mutluyum." diye konuştu.
- "Arap veya Kürt fark etmez, hepimiz kardeşiz" Tel Abyad lı manav İsmail Abdullah da ilçede tamamen güvenliğin sağlanması için biraz daha zamana ihtiyaç duyulduğunu anlattı.Yerinden edilenlere ilçeye geri dönme çağrısı yapan Abdullah, "Arap veya Kürt fark etmez, hepimiz kardeşiz. Tel Abyad terör örgütünden temizlendi. Durumlar iyiye gidiyor. Tel Abyad lıların çoğu evine ve toprağına döndü, iş yerlerini açtı. Ticaret de eskiye kıyasla daha iyi durumda." ifadelerini kullandı.

Alışveriş Muhabir Bisiklet Terör Örgütü Teröristler 

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