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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tel Abyad’ta Terör Örgütü PKK/YPG’ye Ait Tünel Tespit Edildi Haberi

Tel Abyad’ta Terör Örgütü PKK/YPG’ye Ait Tünel Tespit Edildi Haberi

tünel detayları

( TEL ABYAD ) - Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait tünel tespit edildi TEL ABYAD

Gesi Terör Örgütü 


- Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti. Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Tel Abyad’da terör örgütü PKK/YPG’ye ait karargâh olarak kullanıldığı değerlendirilen bir binanın içine açılan tünel tespit etti.
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