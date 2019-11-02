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02 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Tel Abyad'ta Çalışanlar İşlerine Geri Döndü Haberi

- Tel Abyad'ta Çalışanlar İşlerine Geri Döndü Haberi

Tel Abyad ticari ve ekonomi hayatı

( TEL ABYAD ) - Tel Abyad'ta çalışanlar işlerine geri döndü TEL ABYAD

Terör Örgütü Trol 


- Suriye'nin kuzeyine yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı sonrası Türk Silahlı Kuvvetlerince kontrol altına alınan Tel Abyad'ta hayat normale dönmeye başladı.
İşlerinin başına geri dönen siviller hayatlarından memnun olduklarını belirtti.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden geri alınan Tel Abyad’da hayat normale dönmeye başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin güvenliği ve barışı ağladığı Tel Abyad’da günlük hayatta hareketlilik yaşanıyor. İşlerinin başına geçen siviller, terör örgütünün zulmünden kurtuldukları için seviniyor. Tel Abyad’da bulunan ve terör örgütü tarafından kapatılan fırınlar, sanayide çalışanlar da kentin TSK ve SMO tarafından terörden geri alınmasının ardından hizmet vermeye başladı.

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