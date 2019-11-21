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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyor Haberi

- Tel Abyad sokaklarında tezgahlar kuruluyor Haberi

Pazardan detay

Alışveriş Terör Örgütü 

-Alışveriş faaliyetleri

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad’da halk artık sokaklara kurulan tezgahlar ve açılan dükkanlardan alışveriş yapıyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütünden arındırılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde hayat normale dönüyor.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin güvenliği ve barışı sağladığı Tel Abyad’da artık sokak tezgahları kuruluyor ve dükkanlar satışa başladı.
Halk, alışverişlerini sokak tezgahlarından ve açılan dükkanlardan yapıyor. Güvenin sağlanmasının ardından günlük hayata dönmek dönen Tel Abyad’da ürünlerin daha uygun fiyatla satışa sunulması dikkat çekti. (VB-NT-D)
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