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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tel Abyad Sınır Kapısı açılıyor - ŞANLIURFA

Tel Abyad Sınır Kapısı açılıyor - ŞANLIURFA

- Bölgede yapılan asfalt çalışması - sınır kapısında molozların kaldırılma görüntüsü - Sınır kapısındaki temizlik çalışmaları - Tel Abyad sınır kapısıTel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalar başladı - Türkiye'den giden ekipler, Akçakale sınırında bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışma yapıyorŞANLIURFA (AA) - Türkiye'den giden ekipler, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin sınır ilçesinde bulunan Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için çalışmalara başladı.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinin işgalinden kurtarılan Tel Abyad'da hayatın normale dönmesi için kamu hizmeti veriliyor. Şanlıurfa Valiliği İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi nezaretinde sınır ötesinde görev yapan kamu kuruluşları, çeşitli altyapı hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.Türkiye'den giden ekipler, Tel Abyad Sınır Kapısı'nın açılması için terör örgütü YPG/PKK tarafından bölgeye tampon amacıyla yerleştirilen molozları kaldırıyor.Kapı etrafındaki terörün izlerini silmeye çalışan ekipler, yolun bakım ve onarım çalışmasını da yaptı.Tel Abyad Sınır Kapısı'nın kısa süre sonra hizmete girmesi hedefleniyor. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in talimatlarıyla Tel Abyad'da bulunan kamuya ait binaların envanter çalışmaları devam ederken, hasarlı ve kullanılamaz haldeki bina ve tesislerin onarılarak yeniden halkın hizmetine sunulması hedefleniyor.

Onarım Çalışması Sınır Ötesi Sınır Kapısı Terör Örgütü Çakal 

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