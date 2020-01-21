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21 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Tel Abyad'lı 500 kişi ülkelerine döndü

Tel Abyad'lı 500 kişi ülkelerine döndü

gümrük kapısından görüntü

Gümrük Kapısı Şili Terör Örgütü Çakal Trol 

-Buluşan aileler
-Röportaj
-detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde yaşayan, ancak terör örgütü PKK/YPG zulmünden kaçıp Cerablus kentine yerleşen 500 kişilik Suriyeli grup, Akçakale Gümrük Kapısından ülkelerine döndü.Suriye'nin kuzeyini Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden arındırılmasıyla birlikte çoğu Suriye'nin Cerablus ilçesinde yaşayan Tel Abyad'lılar önce Karkamış Sınır Kapısından kontrollü bir şekilde Türkiye'ye girdi ardından da Akçakale Gümrük Kapısından ülkelerine giriş yaptı. 500 kişilik grup, gümrük kapısında yapılan kontörlerin ardından Suriye'nin sınır ilçesi olan Tel Abyad'a hareket etti.Tel Abyad'da SMO askerlerinden Abu Razan, "Eşim ve çocuklarım beş yıldır Carablus'taydı, artık eşim ve çocuklarım evlerine geldi, çok sevinçliyiz" dedi.
Akçakale Gümrük Kapısından geçerek, yeniden ülkelerine giriş yapan Suriyeliler, evlerine dönmelerinin sevincini klakson çalarak kutladı. Suriyeli ailelerin otobüslerde ev eşyalarının da yüklü olduğu görüldü.

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