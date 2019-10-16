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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor

Tel Abyad'ın terörden arındırılan bölgeleri tuzaklardan temizleniyor

Bölgeden çıkan dumanlar

Terör Örgütü Teröristler Trol 

-Yanan yerlerden çıkan alevler
-Duman detayları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/PYD'den temizlenen Tel Abyad'ın doğusunda yerleşim yerleri ve arazilere kurulan patlayıcı tuzaklar tek tek imha ediliyor. Suriye sınırında güvenlik koridoru oluşturmak için Türk Silahlı kuvvetler ve Suriye Milli Ordusu tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda ele geçirilen Tel Abyad, şimdi de PKK/YPG'li teröristlerin kurduğu tuzaklardan arındırılıyor. TSK ve SMO tarafından kentin doğu kısmındaki yerleşim yeri ve arazilere tuzaklanan mayınlar ve patlayıcılar tek tek belirleniyor. Belirlenen patlayıcılar ise kontrollü bir şekilde patlatılarak, etkisiz hale getiriyor. Tuzakların patlatıldığı bölgeden çıkan dumanlar ise sınırın Türkiye tarafından da görülüyor.
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