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13 Ekim 2019 Pazar günü yayınlandı
- Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi

- Tel Abyad gümrük kapısı görüntülendi

gümrük kapısı ve SMO askerleri

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Gümrük Kapısı Terör Örgütü Çakal 


- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Türkiye-Suriye sınırında Tel Abyad'dan Akçakale'ye açılan gümrük kapısı ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), Fırat’ın doğusunda PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ı terörden temizlemişti. Harekatın 5. gününde terör örgütünden arındırılan Tel Abyad kentinde Akçakale'ye açılan gümrük kapısı da ele geçirildi.
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