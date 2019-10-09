- Tel Abyad'da YPG Mevzileri Vuruluyor



- Fırat'ın doğusuna Barış Pınarı Harekatı başladı.

Tel Abyad'da tespit edilen YPG mevzileri bombalanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı sonrası Barış Pınarı Harekatı başladı.

Tel Abyad'da YPG mevzilerinin bulunduğu noktalarda peş peşe patlama sesleri yükseldi. Diğer yandan Suriye tarafındaki Resulayn kentinde de terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler jetlerle vuruldu.Harekatın iki aşamalı olması ve Resulayn ile Tel Abyad'ın kontrol altına alınması hedefleniyor.

