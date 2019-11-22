Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Tel Abyad’da yol çalışmaları devam ediyor İzle

- Tel Abyad’da yol çalışmaları devam ediyor İzle

Tamir etmeye çalışmalar

Terör Örgütü 

-Asfaltın yaması

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Tel Abyad’da Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından yapılan yol çalışmaları devam ediyor. İlçedeki yolların yüzde 80’i kullanıma hazır hale getirildi.
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG’den arındırılan Tel Abyad ilçesinde hayat normale döndü. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütünün tahrip ettiği ilçede alt yapı yenileme faaliyetlerine devam ediyor. İlçenin kullanılamaz hale gelen yollarında yapılan yenileme çalışmaları ile ilçe genelinde bulunan yolların yüzde 80’i kullanıma hazır hale getirildi.
Tel Abyad’ın çevresinde bulunan yollar da gerekli bakım ve onarım çalışmalarından geçirilecek. Yollarda yapılan bakım ve onarım çalışmaları ile Tel Abyad’da yaşayan 20 bin sivil güvenli bir şekilde bu yolları kullanabilecek. SMO askerleri sivillerin günlük hayatlarına dönebilmeleri için TSK işbirliğiyle bütün yolların onarıldığını ifade ederek, “Çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı