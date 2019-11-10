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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- Tel Abyad'da Türkiye'nin onardığı Ermeni Kilisesi ibadete açıldı Haberi

- Tel Abyad'da Türkiye'nin onardığı Ermeni Kilisesi ibadete açıldı Haberi

Kilisede ibadet eden bir anne ve çocuğu

Bild Terör Örgütü Teröristler 

-Kadının konuşması
-Detaylar

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Tel Abyad’da teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi'nde Türkiye tarafından temizlenerek onarılmasının ardından yıllar sonra ilk ibadet yapıldı. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad’da yaşam normale dönmeye devam ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşların ihtiyaçlarının giderilmesi için her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürdürülüyor. Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad’da teröristlerin mevzi yaptığı ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi’nin temizliğini yaparak yeniledi. Kullanılabilir hale dönüştürülen Ermeni Kilisesi’ndeki ilk ibadet bugün yapıldı. Bölgede yaşayan Ermeni vatandaşlar korkmadan kiliseye gelerek ibadet etti. Bölgedeki Ermeni cemaatinden olan Um İlyas, yıllar sonra tekrar kiliseye gelerek ibadet edebildiği için mutlu olduğunu aktardı. İnancını özgürce yaşayabilmenin mutluluğunu hissettiğini aktaran Um İlyas, "Uzun süredir buraya gelerek ayin yapamamıştık. Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık. Şimdi burada herkes huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor. Herkes çoluk çocuğuyla işinde gücünde. Bizim memleketimize katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz" dedi.
Çocuklarının Fransa’da yaşadığını belirten Um İlyas oradaki akrabalarına, Tel Abyad’da hiçbir sıkıntı olmadığını, her şeyin iyi olduğunu söylediğini kaydetti.

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