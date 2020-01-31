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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler böyle imha edildi

Tel Abyad’da PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevziler böyle imha edildi

tünelin imhası

( ANKARA )- MSB: “Tel Abyad’da tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediliyor” ANKARA

Bild Dolar Gesi Teröristler 


- Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad’da tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirilmeye devam edildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kahraman Komandolarımız Barış Pınarı Bölgesi Tel Abyad'da tespit edilen PKK/YPG’li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirmeye devam ediyor.”
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