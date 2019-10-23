- Tel Abyad’da patlama: 3 ölü, 10 yaralı

- Suriye’nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde patlayıcı yüklü aracın infilak etmesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Suriye - Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin güneydoğusunda bulunan Suluk beldesinde bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım