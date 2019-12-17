- Tel Abyad'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

-Arama tarama çalışmaları

-Mayınların kontrollü patlatılması



( TEL ABYAD ) TEL ABYAD



- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad’da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri el patlayıcı ve mayınları arama ve temizleme çalışmaları sürüyor. Tel Abyad'da Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu (SMO) Huzur ve güvenin sağlanması için bölgede terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleştirilen mayınlar ve el bombalarını arama çalışmaları gerçekleştirdi. Tuzaklı bomba ve mayınlar kontrollü patlamalarla etkisiz hale getirildi.

Resmi kaynaklara göre, Rasulayn ve Tel Abyad terör örgütünden geri alınmasının ardından yürütülen mayın temizleme çalışmalarında en az bin 381 el yapımı patlayıcı ve 752 mayın temizlendi.



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