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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
- Tel Abyad'da hayvancılık faaliyetleri yeniden başladı

- Tel Abyad'da hayvancılık faaliyetleri yeniden başladı

Çoban çalışmalar

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Süt Ürünleri Tarım Terör Örgütü Hayvancılık Hayvan 


- Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Suriye'nin Tel Abyad ilçesinde siviller hayvancılık faaliyetlerine yeniden başladı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında 13 Ekim tarihinde PKK/YPG terör örgütünden arındırılan Tel Abyad’da siviller temel geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerine başladı.
Terör baskısının sona ermesiyle ilçede hayat normale döndü. Hayvancılık faaliyetlerine başlayan bölge sakinleri et ve süt ürünleri yapıyor. Gıda ürünlerinin bir kısmı pazarlardaki tezgah ve dükkanlarda satılırken bir kısmı da köylü tarafından tüketiliyor.
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