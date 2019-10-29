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29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Tel Abyad'da hasat başladı Haberi

- Tel Abyad'da hasat başladı Haberi

Sivil arazi tarım ve hasat işlemleri

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Tarım Terör Örgütü Trol 


- Barış Pınarı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol altına alınan Tel Abyad kasabasında bulunan Tel El Khador köyünde günlük hayatın normale dönmesiyle hasat başladı.
Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Tel Abyad'da günlük hayat normale dönüyor. Tel Abyad’a bağlı Tel El Khador köyünde hasat başladı.
Tel El Khador'da yaşayan ancak terör örgütü yüzünden köyü terk etmek zorunda kalan bir sivil, TSK ve Suriye Milli Ordusu askerlerine teşekkür ederken, “Günlük aktivitelerimizi yapmaya geri döndük. İyiki SMO ve TSK bölgemizi bütün terörden temizledi, Onların sayesinde güvendeyiz. Tarım faaliyetlerimiz başladı” ifadelerini kullandı.
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