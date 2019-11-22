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22 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
- Tel Abyad'da cuma namazı kılındı - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve askeri yetkililer cuma namazını Tel Abyad'da kıldı Haberi

- Tel Abyad'da cuma namazı kılındı - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve askeri yetkililer cuma namazını Tel Abyad'da kıldı Haberi

genel ve detay görüntüler,

( TEL ABYAD ) - Tel Abyad'da cuma namazı kılındı- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ve askeri yetkililer cuma namazını Tel Abyad'da kıldı TEL ABYAD

Cuma Namazı 


- Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile Türk ve Suriyeli askeri yetkililer Suriye'nin Tel-Abyad kentinde cuma namazı kıldı. Barış Pınarı Herakat'nın ardından hayatın normale döndüğü Suriye'nin Tel Abyad kenti Türk bürokrat ve askerleri ağırladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Türk ve Suriyeli askeri yetkililer, cuma namazını Tel Abyad'da bölge halkıyla birlikte kıldı. Mescidi İman Cami'de kılınan cuma namazı öncesinde Mevlit okunurken namaz sonrasında ise cemaate çikolata, lokum ve kolonya ikramında bulunuldu. Vali Erin ve beraberindeki askeri yetkiler daha sonra kan davalı Suriyeli ailelerin barışma programına katılmak üzere yola çıktı
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