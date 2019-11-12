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12 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi - Suriyeli çocuklar bölgeye gelen Türk yetkililerden Erdoğan posteri almak için yarıştı İzle

- Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi - Suriyeli çocuklar bölgeye gelen Türk yetkililerden Erdoğan posteri almak için yarıştı İzle

Suriyeli çocuklar

Tezahür Sivil Toplum Tezahürat Sınır Ötesi Terör Örgütü 

-Dağıtılan bayrak
-Dağıtılan Erdoğan posterleri
-Çocukların Türkiye ve Erdoğan tezahüratı
-Detay

( TEL ABYAD ) - Tel Abyad'da çocukların Erdoğan sevgisi- Suriyeli çocuklar bölgeye gelen Türk yetkililerden Erdoğan posteri almak için yarıştı TEL ABYAD

- Barış Pınarı Harekatı ile huzur ve barış ortamının sağlandığı Suriye'nin Tel Abyad kentinde çocuklar, bölgeye gelen Türk askerine ve STK temsilcilerine yoğun ilgi gösteriyor. Çocuklar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerinden almak için birbirleriyle yarışıyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'a Türk sivil toplum örgütleri tarafından yardımlar sürüyor. Tel Abyad'ın merkezinin yanı sıra kırsalına da TSK, AFAD, Kızılay ve çeşitli STK’lar tarafından yardım paketleri ulaştırılıyor. Bölgedeki askeri yetkililer ve Türk temsilciler, çocukların yoğun ilgisini görüyor. Çocuklar, Türk yetkililerden Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterini talep ediyor. Yetkililer de yanlarında götürdükleri Türk bayrağı ve posterleri Suriyelilere dağıtıyor. Erdoğan posterlerini ve bayrakları gören çocuklar adete birbirleriyle yarışıyor. Bayrakları sallayan çocuklar, "Türkiye ve Erdoğan" tezahüratı yaparak sınır ötesine mesaj gönderiyor.
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