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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
- Tel Abyad'da Bombalı Saldırı: 7 Ölü, 30 Yaralı Haberi

- Tel Abyad'da Bombalı Saldırı: 7 Ölü, 30 Yaralı Haberi

Olay yeri

( TEL ABYAD ) - Tel Abyad'da bombalı saldırı: 7 ölü, 30 yaralı TEL ABYAD

Hastane Bombalı Saldırı Terör Örgütü Çakal Saldırı 


- Suriye’nin Tel Abyad ilçesinin güneydoğusundaki Suluk beldesinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Tel Abyad ilçesine bağlı Suluk beldesinde bomba yüklü araç patladı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, olayda en az 7 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Sivillerin kaldığı bir mahalledeki en işlek pazarda yaşanan patlamada büyük maddi hasarlar da meydana geldi. Patlamada çevredeki binaların yıkıldığı ve enkazı altında kalanları kurtarma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti.
Olay yerine gelen kurtarma ekipleri tarafından yaralıların hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Bazı yaralıların ise Akçakale ilçesine götürüldüğü belirtildi.
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