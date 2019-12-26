Tel Abyad'da bombalı araç yakalandı

- Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin bombalı bir kamyonun tespit etmesi - Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin araçtaki patlayıcının imha etmesi - SMO komutanlarından Muhammed Cerrah ile röportajTEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad 'da arama tarama faaliyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından tuzaklanmış bombalı bir kamyon tespit ederek muhtemel bir terör saldırısının önüne geçti.SMO askerleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeden Tel Abyad 'ın güney kırsalındaki Ayn Arus köyüne giren şüpheli bir kamyonu durdurdu. Tel Abyad ilçe merkezine doğru hareket ettiği öğrenilen araçta titizlikle arama yapan SMO askerleri, bomba düzeneğine rastladı. SMO askerlerinin dikkati sonucu, terör örgütünün eylemi engellendi.Sivillerden uzak bir bölgeye çekilen araçtaki patlayıcının imha edilmesi için çalışma başlatıldı. - "Örgütün terör eylemini engelledik"SMO komutanlarından Muhammed Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü işgalindeki bölgeden gelerek M4 kara yolundan güvenli bölgeye giren Mercedes marka kamyonda yapılan arama tarama çalışmalarında bomba düzeneği yerleştirildiğini tespit ettik." dedi.
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