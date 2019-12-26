Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tel Abyad'da bombalı araç yakalandı

Tel Abyad'da bombalı araç yakalandı

- Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin bombalı bir kamyonun tespit etmesi - Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerinin araçtaki patlayıcının imha etmesi - SMO komutanlarından Muhammed Cerrah ile röportajTEL ABYAD (AA) - Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad 'da arama tarama faaliyetini sürdüren Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPG/PKK tarafından tuzaklanmış bombalı bir kamyon tespit ederek muhtemel bir terör saldırısının önüne geçti.SMO askerleri, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeden Tel Abyad 'ın güney kırsalındaki Ayn Arus köyüne giren şüpheli bir kamyonu durdurdu. Tel Abyad ilçe merkezine doğru hareket ettiği öğrenilen araçta titizlikle arama yapan SMO askerleri, bomba düzeneğine rastladı. SMO askerlerinin dikkati sonucu, terör örgütünün eylemi engellendi.Sivillerden uzak bir bölgeye çekilen araçtaki patlayıcının imha edilmesi için çalışma başlatıldı. - "Örgütün terör eylemini engelledik"SMO komutanlarından Muhammed Cerrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Terör örgütü işgalindeki bölgeden gelerek M4 kara yolundan güvenli bölgeye giren Mercedes marka kamyonda yapılan arama tarama çalışmalarında bomba düzeneği yerleştirildiğini tespit ettik." dedi.

Terör Eylemi Terör Saldırısı Güvenli Bölge Bomba Düzeneği Terör Örgütü 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
FETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli GörüşmelerFETÖcülerin Eagle Üzerinden Yaptığı Gizli Görüşmeler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Genç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattıGenç kız FETÖ'nün işkencelerini anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı