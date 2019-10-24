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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı İzle

- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 4 yaralı İzle

Olay yerinden patlama alanı

Hastane Hasar Tespit Terör Örgütü 

-Detay

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

- Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 4 kişi yaralandı. Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde şehir merkezi yakınlarında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı. Patlama, işlek bir cadde üzerinde yeni açılan bir fırının yakınlarında meydana geldi. Fırında maddi hasar tespit edildi. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Yerel kaynaklar patlamanın terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.


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