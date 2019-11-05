- Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı: 3 yaralı



- Suriye’nin Tel Abyad kasabasında bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 3 kişi yaralandı. Tel Abyad'da bomba yüklü araç patladı. Sabah saatlerinde meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı. Sivillerin yaşadığı mahallede meydana gelen patlamada maddi hasar da oluştu. Yaralılar hastanelerde tedavi altına alındı. Yerel kaynaklar, 10 gün içeresinde aynı mahallede 3. kez patlama gerçekleştiğini ifade etti.





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