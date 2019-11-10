- Tel Abyad’da 2 kardeş mayın patlaması sonucu ağır yaralandı Haberi

-Çocukların abisi ve annesinin konuşması -fotoğraflar
( TEL ABYAD ) TEL ABYAD
- Tel Abyad’da evlerinin bahçesinde oynayan 2 çocuk, terör örgütü PKK/YPG’nin döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Tel Abyad’da evlerinin bahçesinde oynayan 10 ve 12 yaşlarındaki Bathani kardeşler, terör örgütü PKK/YPG’nin gizlice döşediği mayının patlaması sonucu ağır yaralandı. Terör örgütüne tepki gösteren çocukların annesi, “YPG’yi Suriye’den çıkarsınlar” çağrısı yaptı.
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