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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
- Tel Abyad’a dönen siviller Suriye Milli Ordusu tarafından karşılandı

- Tel Abyad’a dönen siviller Suriye Milli Ordusu tarafından karşılandı

geri gelen siviller

( TEL ABYAD ) TEL ABYAD

Allah Terör Örgütü 


- Suriye Milli Ordusu birlikleri Tel Abdyad’ın terör örgütü PKK/YPG’den temizlenmesi üzerine evlerine dönen sivilleri karşıladı. Barış Pınarı Harekatı kapsamından terör örgütü PKK/ YPG’den temizlenen Tel Abdyad’daki evlerine geri dönen siviller Suriye Milli Ordusu birlikleri tarafından karşılandı. Evine dönen yaşlı bir kadınla konuşan Suriye Milli Ordusu komutanı, "Evine hoş geldin anne. Biz burada aileyiz PKK yüzünden evini terk eden herkes inşallah evine döner” ifadelerini kullandı.
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