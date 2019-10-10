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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tekstil malzemesi yüklü tır yandı - BİLECİK

Tekstil malzemesi yüklü tır yandı - BİLECİK

- Tır'ın yanma anı - Söndürme çalışmaları Bilecik ’te tekstil malzemesi yüklü tır yandıBİLECİK (AA) - Bilecik ’in Vezirhan beldesinde seyir halindeyken alev alan tekstil malzemesi yüklü tır kullanılamaz hale geldi.Hebil Özkan idaresindeki 20 ZK 429 plakalı tekstil malzemesi yüklü tır, Bilecik - Sakarya kara yolunun Vezirhan mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.Durumu fark eden Özkan, yol kenarına çektiği tırdan indi. Bilecik ve Vezirhan belediyeleri itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında tekstil malzemelerinin bir kısmı yandı.Tırın kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Karya Tekstil Malzemesi 

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