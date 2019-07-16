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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Tekstil mağazası yandı... Mağazadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi İzle

Tekstil mağazası yandı... Mağazadaki eşyalar kullanılamaz hale geldi İzle

yangından görüntü, vatandaşlardan görüntü, irfaiye ekiplerinden görüntü, detaylar

( ÇORUM )- Vatandaşlar ve komşu esnaflar içerideki eşyaların yanmaması için seferber oldu ÇORUM

Nadan Yükselen 


- Çorum’un Sungurlu ilçesinde tekstil ürünleri satışı yapılan bir mağazada çıkan yangın büyük çapta hasara yol açtı. Vatandaşlar ve komşu esnaflar yangını söndürmek için seferber oldu. Edinilen bilgilere göre sabah saatlerin Başpınar Mahallesi İlhan Sarıaltun Caddesi üzerinde bulunan iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Kısa sürede büyüyen ve mağazanın tamamını saran alevlere ekipler güçlükle müdahale etti. Bu sırada vatandaşlar ve komşu esnaflar alev alev yanan iş yerindeki malları çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Yangın sırasında binadan yükselen yoğun duman caddeyi kaplarken, mağaza önünde park halindeki bir araç da alevlerden zarar görmemesi için vatandaşlar tarafından yol kenarına alındı. Ekiplerin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu güçlükle söndürülen yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Mağazada büyük çapta hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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