Tekstil işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi anbean görüntülendi Haberi

-9 Ağustos 2019 ARŞİV görüntü



( DENİZLİ )- 14 işçinin yaralandığı kaza anı araç kameralarına yansıdı DENİZLİ



- Denizli’de tekstil işçilerini taşıyan servis midibüsü ile otomobilin çarpıştığı ve 14 kişinin yaralandığı kaza yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Geçtiğimiz 9 Ağustos'ta meydana gelen kazada, tekstil firması işçilerini taşıyan Yılmaz Güney idaresindeki 20 S 0894 plakalı servis midibüsü ile Fevzi Pınarbaşı yönetimindeki 07 AGJ 116 plakalı otomobil Pamukkale ilçesi Sevindik Mahallesi Ankara Bulvarı'nda çarpıştı. Kaza sonrası 14 kişi yaralanırken, kaza anı ise o anda yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin orta şeritte giderken sol şeritte giden midibüse çarpması ve sonrasında midibüsün devrilmesi yer alıyor. (GC-SO-Y)

