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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tekstil fabrikasındaki yangın (2) - KIRKLARELİ

Tekstil fabrikasındaki yangın (2) - KIRKLARELİ

- Tekstil fabrikasının yanması - İtfaiye ekibinin tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale etmesi Kırklareli 'nde tekstil fabrikasında yangın - Bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.Bölgede 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletiliyor.

Tekstil Fabrikası Fabrika Yangına Müdahale 

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