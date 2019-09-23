Tekstil fabrikasında yangın - KIRKLARELİ Video

- Tekstil fabrikasının yanması - Yanan fabrikadan yükselen alevler - İtfaiye ekibinin müdahale etmesi Kırklareli 'nde tekstil fabrikasında yangın - Bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyorKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Cumhuriyet Mahallesi Kofçaz yolundaki fabrikanın deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.Polis ekipleri de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.Bölgede 112 Acil Servis ekipleri hazır bekletiliyor.
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