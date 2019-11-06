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06 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tekstil fabrikasında korkutan yangın Video

Tekstil fabrikasında korkutan yangın Video

İŞÇİLERİN KUMAŞLARI DIŞARIYA ÇIKARMALARINDAN GÖRÜNTÜLER

Tekstil Fabrikası Fabrika Yangına Müdahale Trol 

-İTFAİYE EKİPLERİNİN MAKİNEDEKİ YANGINI SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI
-POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİNDEN GÖRÜNTÜLER
-İŞÇİLERDEN GÖRÜNTÜLER
-DETAYLAR

( BURSA )- 50 işçinin bulunduğu fabrikada kumaş dokuma makinesi patladı BURSA

- Bursa’da 50 kişinin çalıştığı bir tekstil fabrikasında bulunan kumaş dokuma makinesi patladı. Patlama ile beraber fabrikadan alevler yükseldi. Yangında tekstilde gece vardiyasında çalışan işçiler kumaşları kurtarmak için seferber oldu. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatin sonunda yangını kontrol altına aldı. Alınan bilgiye göre Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesinde kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında bulunan makinelerin patlaması sonucunda yangın çıktı. İş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören işçiler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken işçiler ise fabrikada bulunan kumaşları kurtarmak için seferber oldu. Ekipler yaklaşık 1 saatin sonunda fabrikadaki yangını kontrol altına aldı. Fabrika kullanılamaz hale gelirken yaklaşık 50 işçi evlerine gönderildi.
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