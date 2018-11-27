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27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - KAYSERİ

Tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - KAYSERİ

- Yangın çıkan fabrikadan genel görüntü - Fabrikadan malzemelerin çıkarılması - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan'ın röportajı Kayseri 'de tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan: - "33 araç ve 80 personelle Kayseri 'deki itfaiye ekipleri organize olarak yangına müdahale etti"KAYSERİ (AA) - Kayseri 'de bir tekstil fabrikasında dün çıkan yangın, 33 araç ve 80 kişilik itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri - Ankara karayolunun 20. kilometresinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktığı ihbarı üzerine ekiplerin kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahale ettiğini söyledi.

Yangına müdahale eden ilk ekibin ardından takviye ekiplerin de bölgeye gönderildiğini anlatan Kızılkan, şu bilgileri verdi:"33 araç ve 80 personelle Kayseri 'deki itfaiye ekipleri organize olarak yangına müdahale etti. Saat 22.30 civarında yangın tamamen kontrol altına alınmıştır. Bundan sonraki çalışmalar soğutma ve söndürme çalışmalarıyla eş güdümlü yürütülmüştür. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak bir ekip oluşturuldu. Bu ekip kendi içerisinde araştırmalarını gerçekleştirecek. Karşılıklı bilgi akışı çerçevesinde yangının çıkış sebebi konusunda çalışmalarımız şu anda komisyon tarafından yürütülmektedir."Kızılkan, söndürme çalışmalarının da tamamlandığını belirtti.
Kayseri - Ankara karayolunun 20. kilometresinde bir tekstil fabrikasında dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, binanın tamamına sıçramış, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınmıştı.

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