Tekstil fabrikası alevlere teslim oldu İzle

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( KOCAELİ -3) - Fabrika alev alev yanıyor KOCAELİ



- Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangında alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın 09.50 sıralarında Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yelken Sokak üzerindeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuna Caddesi üzerinde bir fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlerin tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tamamen alevlere teslim olan fabrikada itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

