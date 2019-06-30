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30 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Tekstil atölyesinde yangın - KİLİS

Tekstil atölyesinde yangın - KİLİS

- Yangın çıkan tekstil atölyesinden detay - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları Kilis 'te tekstil atölyesinde yangınKİLİS (AA) - Kilis 'te bir tekstil atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor.Kazım Karabekir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Meydanı Demirkurt Sokak'ta Selim Ateşlioğlu'na ait tekstil atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Mahalle sakinlerinin haber vermesi sonucu yangın mahalline çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.Yerleşim birimindeki yangının evlere sıçramaması için mahallelinin desteğiyle yoğun çaba sarf ediliyor.Atölyede hafta sonu olması nedeniyle kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Tekstil Atölyesi Polis Hafta Sonu Yangına Müdahale 

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